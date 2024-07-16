Грузовик врезался в автобус в Алматы

Утром 16 июля в Алматы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика, передаёт BaigeNews со ссылкой на департамент полиции города.

По предварительным данным, пострадали девять пассажиров автобуса.

В пресс-службе ДП Алматы сообщили, что когда автобус маршрута №137 стоял на остановке, в него врезался грузовик, двигавшийся по улице Ашимова. От удара автобус съехал на обочину и врезался в забор частного дома.