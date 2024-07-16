Грузовик врезался в автобус в Алматы
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Сегодня, 15:15Сегодня, 15:15
135Фото: скриншот видео
Утром 16 июля в Алматы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика, передаёт BaigeNews со ссылкой на департамент полиции города.
По предварительным данным, пострадали девять пассажиров автобуса.
В пресс-службе ДП Алматы сообщили, что когда автобус маршрута №137 стоял на остановке, в него врезался грузовик, двигавшийся по улице Ашимова. От удара автобус съехал на обочину и врезался в забор частного дома.
"По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 9 пассажиров автобуса. Другие обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
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