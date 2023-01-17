Грузовик въехал в газовую магистраль и оставил без газа часть Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы без газа остался целый микрорайон, передает BaigeNews.kz. Из-за дорожной аварии вышли из строя газовые сети.

"Вчера в 13:30 водитель грузового автомобиля совершил наезд на газовую магистраль среднего давления, в итоге аварии в ряде домов микрорайона была приостановлена подача газа. Аварийно-восстановительные работы заняли более трех часов, в дальнейшем были начаты пусконаладочные работы, однако ремонтным бригадам не удалось в полной мере обеспечить стабильное газоснабжение. Сотрудниками районного акимата и АО "КазТрансГаз Аймак" была проведена разъяснительная встреча с жителями микрорайона, после чего был проведен подомовой обход", - сообщили в пресс-службе акимата города.

Ночью, в 1:30, было обеспечено газоснабжение 135 абонентам. По оставшимся 52 абонентам на сетях была выявлена закупорка газовых труб, для устранения которой потребовалось отключение основной магистрали (согласно технике безопасности сварочные и пусконаладочные работы в ночное время не производятся). Жителям микрорайона были даны разъяснения о том, что аварийно-восстановительные работы будут продолжены сегодня в дневное время.