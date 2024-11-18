Грузовик столкнулся с автобусом в Алматы

Грузовик врезался в автобус с пассажирами в микрорайоне Шанырак в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Видео происшествия появилось в соцсетях.

Как сообщили в дежурной части местной полицейской службы, ДТП произошло около 17:00 в Алатауском районе.

"Водитель грузовика, следуя задним ходом по улице Ушконыр в западном направлении, допустил столкновение с автобусом 45-го маршрута, ехавшим по улице Жанкожа батыра на север. В результате ДТП никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

К расследованию факта аварии приступили сотрудники Управления полиции Алатауского района.