Грузовик столкнулся с автобусом в Алматы
Сегодня, 18:59
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Сегодня, 18:59Сегодня, 18:59
67Фото: baigenews.kz
Грузовик врезался в автобус с пассажирами в микрорайоне Шанырак в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Видео происшествия появилось в соцсетях.
Как сообщили в дежурной части местной полицейской службы, ДТП произошло около 17:00 в Алатауском районе.
"Водитель грузовика, следуя задним ходом по улице Ушконыр в западном направлении, допустил столкновение с автобусом 45-го маршрута, ехавшим по улице Жанкожа батыра на север. В результате ДТП никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.
К расследованию факта аварии приступили сотрудники Управления полиции Алатауского района.
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