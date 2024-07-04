Грузовик снёс заборы нескольких частных домов в Алматы

Грузовик врезался в деревья, а после снёс заборы особняков в предгорьях Алматы. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП произошло в 17:00 в Медеуском районе.

"Водитель грузового транспортного средства, следуя по улице Оспанова в северном направлении, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. Факт аварии расследуется сотрудниками Управления полиции Медеуского района", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Видео последствия происшествия появилось в Сети.