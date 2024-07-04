Грузовик снёс заборы нескольких частных домов в Алматы
Сегодня, 21:28
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Сегодня, 21:28Сегодня, 21:28
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Грузовик врезался в деревья, а после снёс заборы особняков в предгорьях Алматы. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.
ДТП произошло в 17:00 в Медеуском районе.
"Водитель грузового транспортного средства, следуя по улице Оспанова в северном направлении, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. Факт аварии расследуется сотрудниками Управления полиции Медеуского района", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.
Видео последствия происшествия появилось в Сети.
Видео: t.me/kris_p_almaty_official
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