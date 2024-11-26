Грузовик снёс теплотрассу в Караганде и оставил частный сектор в центре города без отопления

Грузовик, перевозивший троллейбус, врезался в теплотрассу в центре Караганды. Несколько домов остались без теплоснабжения, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в акимате города, ДТП произошло на улице Шакирова.

"Водитель большегруза не рассчитал габариты управляемого автотранспорта, снесён тепловой портал. В результате частично нарушена подача теплоснабжения в частные дома. Представители акимата района и ТОО "Теплотранзит" находятся на месте, проводят слив воды во избежание замерзания системы, а также приступили к демонтажу старой и монтажу новой трубы", - говорится в сообщении пресс-службы акимата.

Зачем машина поехала по частному сектору, пока не понятно, как и то, откуда в Караганде взялся троллейбус.