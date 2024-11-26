  • 26 Ноября, 19:57
  • BAIGENEWS

Грузовик снёс теплотрассу в Караганде и оставил частный сектор в центре города без отопления

Большегруз перевозил троллейбус.

Сегодня, 19:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pxhere.com Сегодня, 19:52
Сегодня, 19:52
35
Фото: pxhere.com

Грузовик, перевозивший троллейбус, врезался в теплотрассу в центре Караганды. Несколько домов остались без теплоснабжения, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в акимате города, ДТП произошло на улице Шакирова.

"Водитель большегруза не рассчитал габариты управляемого автотранспорта, снесён тепловой портал. В результате частично нарушена подача теплоснабжения в частные дома. Представители акимата района и ТОО "Теплотранзит" находятся на месте, проводят слив воды во избежание замерзания системы, а также приступили к демонтажу старой и монтажу новой трубы", - говорится в сообщении пресс-службы акимата.

Зачем машина поехала по частному сектору, пока не понятно, как и то, откуда в Караганде взялся троллейбус.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Сергей Терещенко (@sergey.tereshcenko)

Самое читаемое

Наверх