Грузовик снес часть LRT в Астане: три человека получили травмы
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Груженный спецтехникой трал Shacman 8 августа врезался в конструкцию ЛРТ, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.
"Ночью 8 августа текущего года водитель груженый специальной техникой, не рассчитав габариты, задел конструкцию LRT на пересечении проспектов Кабанбай батыра - Улы Дала", - говорится в сообщении.
Все пострадавшие доставлены в многопрофильную городскую больницу №1.
"В больницу поступили девушка 1995 года рождения с ушибом предплечья справа, мужчина 1994 года рождения с ушибом голеностопного сустава слева и еще один мужчина 1998 года рождения с ушибленной раной в теменной области головы. Были осмотрены травматологом, нейрохирургом. Отправлены на амбулаторное лечение, даны соответствующие рекомендации", – сообщили в управлении здравоохранения Астаны.