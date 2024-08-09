Грузовик снес часть LRT в Астане: три человека получили травмы

Груженный спецтехникой трал Shacman 8 августа врезался в конструкцию ЛРТ, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

Все пострадавшие доставлены в многопрофильную городскую больницу №1.

"В больницу поступили девушка 1995 года рождения с ушибом предплечья справа, мужчина 1994 года рождения с ушибом голеностопного сустава слева и еще один мужчина 1998 года рождения с ушибленной раной в теменной области головы. Были осмотрены травматологом, нейрохирургом. Отправлены на амбулаторное лечение, даны соответствующие рекомендации", – сообщили в управлении здравоохранения Астаны.