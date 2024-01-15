Грузовик слетел в кювет на трассе в Костанайской области

В Узункольском районе на трассе А-21 Костанай-Мамлютка грузовой автомобиль с прицепом попал в кювет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

Это произошло 14 января во время разбушевавшейся непогоды.

Для аварийно-спасательных работ по извлечению автомобиля из кювета задействованы силы и средства пожарной части № 19, отдела полиции Узункольского района, ТОО "ДЭУ 54 КАЖсервис" и "Олжа Ряжское" ПК Узынколь.