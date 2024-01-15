  • 15 Января, 04:21
  • BAIGENEWS

Грузовик слетел в кювет на трассе в Костанайской области

Сегодня, 03:34
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стоп-кадр из видео/instagram.com/qostanai_tjd Сегодня, 03:34
Сегодня, 03:34
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Фото: стоп-кадр из видео/instagram.com/qostanai_tjd

В Узункольском районе на трассе А-21 Костанай-Мамлютка грузовой автомобиль с прицепом попал в кювет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

Это произошло 14 января во время разбушевавшейся непогоды.

Для аварийно-спасательных работ по извлечению автомобиля из кювета задействованы силы и средства пожарной части № 19, отдела полиции Узункольского района, ТОО "ДЭУ 54 КАЖсервис" и "Олжа Ряжское" ПК Узынколь.

"В результате совместных усилий всех заинтересованных органов и служб грузовой автомобиль с прицепом успешно извлечён из кювета. В проведении работ было задействовано 12 человек и пять единиц техники", — отметили в ДЧС Костанайской области. Водитель грузовика поблагодарил всех за помощь.

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