Грузовик сгорел в Алматы
Пострадавших нет, причина устанавливается.
Сегодня, 10:55
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Сегодня, 10:55Сегодня, 10:55
124Фото: стоп-кадр из видео МЧС РК
Спасатели МЧС РК потушили пожар в грузовом автомобиле в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В г. Алматы по ул. Омарова на стоянке произошло загорание грузовой автомашины. Пожарные МЧС оперативно ликвидировали горение. Пострадавших нет, причина устанавливается", - говорится в сообщении.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112, напомнили в МЧС.
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