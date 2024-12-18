Спасатели МЧС РК потушили пожар в грузовом автомобиле в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В г. Алматы по ул. Омарова на стоянке произошло загорание грузовой автомашины. Пожарные МЧС оперативно ликвидировали горение. Пострадавших нет, причина устанавливается", - говорится в сообщении.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112, напомнили в МЧС.

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