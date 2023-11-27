Грузовик сбил пенсионерку в Караганде

В Караганде грузовик сбил 68-летнюю женщину. Пенсионерка поступила в Городскую больницу № 1 с переломом бедра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

"На улице Бабушкина 39-летний водитель автомашины КамАЗ допустил наезд на пешехода, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП женщина доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении полиции.

В управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что женщина поступила в Городскую больницу № 1 с переломом бедра.

Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.