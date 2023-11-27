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Грузовик сбил пенсионерку в Караганде

Сегодня, 16:50
АВТОР
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avtoshkola177.ru Сегодня, 16:50
Сегодня, 16:50
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Фото: avtoshkola177.ru

В Караганде грузовик сбил 68-летнюю женщину. Пенсионерка поступила в Городскую больницу № 1 с переломом бедра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

"На улице Бабушкина 39-летний водитель автомашины КамАЗ допустил наезд на пешехода, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП женщина доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении полиции.

В управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что женщина поступила в Городскую больницу № 1 с переломом бедра.

Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

 
 
 
 
 
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Публикация от ekaraganda.kz Караганда (@ekaraganda.kz)

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