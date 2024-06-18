Грузовик сбил двух подростков в Алматинской области: одна девочка погибла

В селе Байсерке Алматинской области грузовик сбил двух учениц средней школы. В результате ДТП погибла 12-летняя девочка. Вторая пострадавшая находится в больнице с серьёзными травмами и переломами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

По словам местных жителей, это далеко не первый смертельный инцидент. Все потому, что водители большегрузов объезжают через село платную дорогу и игнорируют ограничения скорости.

Семья погибшей требует у местных властей запретить въезд грузового транспорта в населённый пункт.

Сельчане говорят, что за последние годы под колёсами грузовиков в этот районе погибли три подростка. Последняя трагедия случилась 17 июня, когда девочки 14 и 12 лет переходили дорогу по "зебре". Как видно на записях камер наблюдения, водитель грузовика, выехав на встречку на высокой скорости, врезался в школьниц. Одна из них получила травмы не совместимые с жизнью. Её старшая сестра с переломом плеча получает лечение в больнице. Убитая горем семья Усеновых требует хотя бы установить искусственные дорожные барьеры, чтобы такая трагедия не повторилась.

"Это не впервые, такие ДТП уже случались. Уже восьмой случай с участием грузовика за последний год. Грузовики, чтобы не платить, проезжают через аул, соревнуются с друг другом, игнорируют светофор, из-за этого погибают дети. У нас камера только при въезде одна, дальше их нет. Нужно обезопасить дорогу. Сколько ещё жертв может быть", - возмутился брат погибшей Диляр Усен.

В феврале этого года на дороге в Байсерке насмерть сбили ученика девятого класса. Местные жители говорят, что не раз пытались привлечь внимание властей к проблемам безопасности на дорогах, но всё безрезультатно. В районном Управлении дорожных активов заявили, что совсем скоро в населённом пункте будет установлено 57 камер видеонаблюдения. Но размещение искусственных дорожных барьеров пообещать не смогли. Однако чиновники отметили, что рассматривают этот вариант.

"По всем пешеходным переходам мы отправляем рекомендательные письма. А на переездах районного значения устанавливаем светящиеся полосы. Мы информированы о том, что некоторые водители избегают терминалы на республиканских трассах, хотят объехать. Через дорожное управление даны рекомендации по установке весоизмерительных устройств на дорогах областного значения", - сообщил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района Жалгас Сулейменов.

В областном департаменте полиции рассказали подробности ДТП. За рулём автомобиля марки "ГАЗ", сбившего двух пешеходов, был 46-летний водитель. Следуя по одной из улиц Байсерке он выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на школьниц. По данному факту назначены экспертизы, проводится расследование.