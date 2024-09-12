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Грузовик с зерном опрокинулся и перекрыл трассу в Костанайской области

Сегодня, 21:03
АВТОР
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ДП Костанайской области Сегодня, 21:03
Сегодня, 21:03
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Фото: ДП Костанайской области

Грузовик перевернулся на трассе М-36 Екатеринбург-Алматы в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП произошло на 535 километре дороги вблизи посёлка Арман.

"31-летний водитель машины марки MАЗ с прицепом, перевозившей около 30 тонн зерна, совершил опрокидывание. Водитель ехал один, в ДТП не пострадал. С его слов, он не смог справится с рулевым управлением", - сообщили в полиции.

При проверке документов полицейские установили, что транспортное зарегистрировано на одно из областных ТОО. 

Транспорт с проезжей части подняли с помощью подъёмного крана.

 
 
 
 
 
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Публикация от QOSTANAI телеарнасы (@qostanaitv)

 

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