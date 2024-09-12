Грузовик с зерном опрокинулся и перекрыл трассу в Костанайской области
Сегодня, 21:03
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Сегодня, 21:03Сегодня, 21:03
117Фото: ДП Костанайской области
Грузовик перевернулся на трассе М-36 Екатеринбург-Алматы в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.
ДТП произошло на 535 километре дороги вблизи посёлка Арман.
"31-летний водитель машины марки MАЗ с прицепом, перевозившей около 30 тонн зерна, совершил опрокидывание. Водитель ехал один, в ДТП не пострадал. С его слов, он не смог справится с рулевым управлением", - сообщили в полиции.
При проверке документов полицейские установили, что транспортное зарегистрировано на одно из областных ТОО.
Транспорт с проезжей части подняли с помощью подъёмного крана.
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