Грузовик с зерном опрокинулся и перекрыл трассу в Костанайской области

Грузовик перевернулся на трассе М-36 Екатеринбург-Алматы в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП произошло на 535 километре дороги вблизи посёлка Арман.

"31-летний водитель машины марки MАЗ с прицепом, перевозившей около 30 тонн зерна, совершил опрокидывание. Водитель ехал один, в ДТП не пострадал. С его слов, он не смог справится с рулевым управлением", - сообщили в полиции.