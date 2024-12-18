  • 18 Декабря, 04:08
  • BAIGENEWS

Грузовик с товаром загорелся в Кызылорде

Пожарным удалось спасти груз от огня.

Сегодня, 02:20
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 02:20
Сегодня, 02:20
165
Фото: МЧС РК

В Кызылорде загорелся грузовик с рулонами плёнки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Пожар произошёл в селе Кызылжарма. Спасатели ликвидировали его в кратчайшее время. Пожарным удалось спасти груз от огня. Пострадавших нет, причина устанавливается. 

Самое читаемое

Наверх