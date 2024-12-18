Грузовик с товаром загорелся в Кызылорде
Пожарным удалось спасти груз от огня.
Сегодня, 02:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 02:20Сегодня, 02:20
165Фото: МЧС РК
В Кызылорде загорелся грузовик с рулонами плёнки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Пожар произошёл в селе Кызылжарма. Спасатели ликвидировали его в кратчайшее время. Пожарным удалось спасти груз от огня. Пострадавших нет, причина устанавливается.
Самое читаемое
- Димаш Кудайберген трогательно поздравил легендарную Бибигуль Тулегенову
- Девочка открыла стрельбу в США: есть погибшие
- Три учителя погибли в жутком ДТП с такси в Костанайской области
- Башар Асад сделал первое заявление после эвакуации из Сирии
- Аким Алматы Ерболат Досаев от имени Главы государства поздравил Бибигуль Тулегенову с 95-летием