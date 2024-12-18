В Кызылорде загорелся грузовик с рулонами плёнки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Пожар произошёл в селе Кызылжарма. Спасатели ликвидировали его в кратчайшее время. Пожарным удалось спасти груз от огня. Пострадавших нет, причина устанавливается.