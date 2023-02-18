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Грузовик с телами 18 человек найден в Болгарии
В одном из небольших сёл Болгарии, под Софией, найден грузовик с телами 18 человек. Полиция предполагает, что это нелегальные мигранты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.
Предположительно, по версии полицейских, это мигранты, которые погибли от удушья, когда их нелегально перевозили через границу.
По данным полиции, в грузовике находились около 40 человек, которые прятались под грузом дерева. По данным AFP, 14 человек обнаружены живыми и отправлены в больницу. Восемь из них находятся в тяжёлом состоянии, сообщили болгарские медики агентству БТА. Еще 10 человек прятались в соседней посадке, их также доставят в больницу для обследования.
Поиски людей, перевозивших мигрантов, продолжаются. Водитель грузовика скрылся.
"Не могу точно сказать, что произошло. Там было недостаточно кислорода, им были холодно, они промокли и несколько дней не ели", — сказал министр здравоохранения Болгарии Асен Меджидиев.
По данным СМИ, находившиеся в машине люди прибыли из Афганистана.
Болгария входит в Евросоюз, однако не является членом безвизовой Шенгенской зоны — попытку страны присоединиться к ней недавно заблокировали Австрия и Нидерланды.
Как напоминает агентство Reuters, в адрес властей Болгарии не раз выдвигались обвинения в нарушении прав мигрантов, которые пытаются пробраться в ЕС из Турции; в частности, в том, что сотрудники болгарских правоохранительных органов выталкивают людей назад через границу, раздевают, избивают их и подвергают заключению.
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