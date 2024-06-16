Грузовик с продовольствием вспыхнул на трассе в Актюбинской области
Сегодня, 17:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:49Сегодня, 17:49
116Фото: МЧС РК
В Актюбинской области огнеборцы потушили горящий большегруз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Грузовик загорелся на 270 километре республиканской трассы "Актобе-Атырау-Астрахань".
"Силами МЧС пожар ликвидирован. Пострадавших нет", — отмечается в сообщении.
Самое читаемое
- 32 млн тенге присвоили сотрудники детсада в Павлодаре
- Уехала продавать машину и пропала: убийство расследуют в Актобе
- Закон о бытовом насилии вступает в силу: Как поправки отразятся на безопасности детей
- Лепс шокировал фанатов знакомством со своей 18-летней невестой
- Участок проспекта Кабанбай батыра вновь перекроют в Астане