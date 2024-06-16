  • 16 Июня, 18:52
  • BAIGENEWS

Грузовик с продовольствием вспыхнул на трассе в Актюбинской области

Сегодня, 17:49
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 17:49
Сегодня, 17:49
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Фото: МЧС РК

В Актюбинской области огнеборцы потушили горящий большегруз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Грузовик загорелся на 270 километре республиканской трассы "Актобе-Атырау-Астрахань".

"Силами МЧС пожар ликвидирован. Пострадавших нет", —  отмечается в сообщении.

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