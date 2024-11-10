Грузовик с похищенными соснами остановлен на трассе в Акмолинской области

На трассе в Акмолинской области остановили водителя автомашины "КамАЗ", который перевозил 30 похищенных деревьев породы сосна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

Автомашина была остановлена на республиканской трассе Астана - Петропавловск. Выяснилось, что сосны были вырублены на территории лесного массива села Кенес Аккольского района.

Установлено, что водитель "КамАЗа" нанял работников, которые выкопали деревья с корнем. Сосны он планировал реализовать на одном из столичных предприятий.

"В настоящее время в рамках досудебного расследования проводятся необходимые оперативные и следственные мероприятия. Точная сумма ущерба пока устанавливается, но по информации местных исполнительных органов ущерб государству будет составлять более 1 млн тенге", – сообщили в полиции.

В Целиноградском районе раскрыта кража 40 саженцев берёзы, совершённая в сентябре этого года. Установлено, что деревья были похищены с территории лесфонда РГП "Жасыл Аймак", а сумма ущерба составила более 1,5 млн тенге. По данному факту ведётся следствие, подозреваемым является 28-летний гражданин.

Фото: департамент полиции Акмолинской области