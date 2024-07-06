Грузовик с нефтью загорелся на трассе в Жанаозене

35 минут сотрудники ДЧС Мангистауской области тушили загоревшийся на трассе грузовик, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

Это произошло на территории города Жанаозен на участкеавтодороги областного значения Жанаозен — Жетибай. Загорелись задние колёса грузовой автомашины.