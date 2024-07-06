Грузовик с нефтью загорелся на трассе в Жанаозене
Сегодня, 23:11
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Сегодня, 23:11Сегодня, 23:11
66Фото: МЧС РК/Telegram
35 минут сотрудники ДЧС Мангистауской области тушили загоревшийся на трассе грузовик, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.
Это произошло на территории города Жанаозен на участкеавтодороги областного значения Жанаозен — Жетибай. Загорелись задние колёса грузовой автомашины.
"Выяснилось, что машина была груженная нефтью. Огнеборцы ликвидировали горение за 35 минут с момента поступления вызова. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112", — рассказали в МЧС РК.
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