Грузовик с крадеными лошадьми задержали в Караганде

В Караганде, на блокпосту по борьбе с кражами скота, задержали грузовик с похищенными лошадьми, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл 2 ноября около четырёх утра. На въезде в город полицейские остановили КамАЗ, за рулём которого был 57-летний мужчина. Вместе с ним в машине находились еще двое пассажиров: 57-летний житель города и его 29-летний сын.

"При досмотре авто полицейские обнаружили 40 лошадей, которые, по словам водителя, принадлежали 57-летнему пассажиру. Однако мужчина не смог предоставить документы, подтверждающие право собственности на животных. В ходе проверки выяснилось, что лошадей планировали доставить на продажу в Караганду из зимовок Актогайского района. Подозрительный груз был доставлен в полицейский участок для дальнейшего разбирательства. Сотрудники криминальной полиции сделали фотографии животных, которые затем были переданы в Актогайский райотдел полиции и опубликованы в WhatsApp-чате для жителей местного села. Благодаря этому один из местных всадников опознал среди лошадей двух, принадлежащих ему, и сразу сообщил об этом полиции", — рассказали в ведомстве.

На данный момент все 40 лошадей доставлены на временное содержание в конюшню в селе Уштобе, где они находятся под охраной полицейских. Как уточнили в ДП, возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские пытаются установить и других потерпевших, а также всех, кто может быть причастен к этому преступлению.