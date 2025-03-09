Немецкая таможня остановила на границе с Чехией грузовик с крупной партией контрабандного шоколада. Внутри обнаружили почти 13 000 плиток популярного дубайского лакомства, а также поддельные брендовые товары — одежду, часы и обувь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild Russian.

Как сообщили в Главном таможенном управлении Дрездена, водитель — гражданин Швеции — утверждал, что загрузил товар в Болгарии. Однако в его кабине нашли документы, подтверждающие покупку товара в Турции. Если бы он официально ввозил продукцию, ему пришлось бы уплатить таможенные сборы — в таком случае только за шоколад сумма составила бы около 10 000 евро.

Кроме сладостей, в грузовике находилось 650 упаковок мёда. В результате против водителя завели несколько дел по обвинению в уклонении от налогов и нарушении таможенного законодательства.

Дубайский шоколад, наполненный пастой из фисташек, в Европе стал настоящим трендом. Стоимость одной плитки может превышать 15 евро, а за дефицитным продуктом выстраиваются очереди.