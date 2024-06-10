Грузовик с бытовой техникой загорелся на трассе в Жамбылской области
Сегодня, 05:27
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Сегодня, 05:27Сегодня, 05:27
126Фото: BaigeNews.kz
В Жамбылской области загорелся грузовой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Инцидент произошёл вечером 9 июня на 145-м километре трассы Алматы – Ташкент.
"Огонь охватил грузовой отсек, где находилась бытовая техника. Спасатели ликвидировали пожар. Пострадавших нет. Причина устанавливается", – сообщили в МЧС.