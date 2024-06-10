Грузовик с бытовой техникой загорелся на трассе в Жамбылской области

Сегодня, 05:27

Сегодня, 05:27

В Жамбылской области загорелся грузовой автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошёл вечером 9 июня на 145-м километре трассы Алматы – Ташкент.