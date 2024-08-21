Грузовик с 20 тоннами тетрадей поджёг сельчанин в Актюбинской области
Сегодня, 22:54
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Сегодня, 22:54Сегодня, 22:54
116Фото: скриншот
В Актюбинской области задержали подозреваемого в поджоге машины, гружённой школьными тетрадями, передаёт BaigeNews.kz.
Мужчина более двух месяцев находился в розыске.
В начале лета в Мартукском районе сгорел грузовик Mercedes-Benz, перевозивший 20 тонн тетрадей. В поджоге заподозрили жителя того же района. Якобы из личных неприязненных отношений к водителю фуры он устроил пожар, а после скрылся.
Ущерб составил более 54 миллионов тенге.
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