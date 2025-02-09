Грузовик с 13 коровами вытащили из снега спасатели в Актюбинской области
Машина застряла в снежном заносе.
Сегодня, 08:46
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Сегодня, 08:46Сегодня, 08:46
214Фото: МЧС РК
На трассе в Актюбинской области снежном заносе застрял большегруз с 13 головами КРС. На помощь водителю пришли спасатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Инцидент произошёл в Иргизском районе Актюбинской области, на 40 км трассы Иргиз-Нура.
"Силами МЧС машина была отбуксирована на очищенный участок дороги и водитель продолжили свой путь. В медицинской помощи он не нуждался", — говорится в сообщении.
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