  • 9 Февраля, 11:46
  • BAIGENEWS

Грузовик с 13 коровами вытащили из снега спасатели в Актюбинской области

Машина застряла в снежном заносе.

Сегодня, 08:46
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 08:46
Сегодня, 08:46
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Фото: МЧС РК

На трассе в Актюбинской области снежном заносе застрял большегруз с 13 головами КРС. На помощь водителю пришли спасатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Инцидент произошёл в Иргизском районе Актюбинской области, на 40 км трассы Иргиз-Нура.  

"Силами МЧС машина была отбуксирована на очищенный участок дороги и водитель продолжили свой путь. В медицинской помощи он не нуждался", — говорится в сообщении.

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