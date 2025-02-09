На трассе в Актюбинской области снежном заносе застрял большегруз с 13 головами КРС. На помощь водителю пришли спасатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Инцидент произошёл в Иргизском районе Актюбинской области, на 40 км трассы Иргиз-Нура.