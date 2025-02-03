В турецком городе Шанлыурфа грузовик с отказавшими тормозами слетел с моста вместе с другим автомобилем, в результате погибли три человека, еще 22 пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал NTV.

"В районе Биреджик города Шанлыурфа грузовик, у которого отказали тормоза, вылетел с моста вместе с впереди идущими автомобилями. В результате аварии погибли три человека и 22 получили ранения", - говорится в сообщении.

Телеканал отметил, что инцидент произошел поздно вечером 2 февраля. У грузового автомобиля отказали тормоза, он врезался в другие транспортные средства. Машина, находившаяся впереди грузовика, вылетела вместе с ним с моста на дорогу.

Уточняется, в результате ДТП погибли двое мужчин и женщина.