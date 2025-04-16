ДТП с разрушением пешеходного моста произошло на трассе KAZ-06 в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz.

"В 15:00 на 1629-м километре дороги KAZ-06 "граница РФ – Мартук – Ақтөбе – Қарабутақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" (в районе комплекса "Қорқыт Ата" в Кармакшинском районе) произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Водитель грузового автомобиля марки SITRAK, следуя по маршруту Кызылорда – Актобе, нарушил правила перевозки негабаритного груза и задел надземный пешеходный переход. В результате столкновения мостовая конструкция полностью разрушена", - сообщили в компании "КазАвтоЖол".

Специалисты отметили, что дорожное покрытие на участке было сухим, прямая трасса II технической категории находилась в исправном состоянии, с чёткой дорожной разметкой и установленными знаками согласно дислокации.

Ранее сообщалось о том, что трое сельчан упали с подвесного моста в Абайской области. Двое из них погибли.