Грузовик перевернулся на трассе Самара – Шымкент
Водитель не пострадал.
Сегодня, 08:17
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Сегодня, 08:17Сегодня, 08:17
115Фото: скриншот с видео
Перевернувшийся грузовой автомобиль на обочине трассы "Самара – Шымкент" заметили военнослужащие воинской части 20982 и сотрудники ДЧС Актобе, когда возвращались с противопаводковых мероприятий в Иргизском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Спасатели незамедлительно приступили к оказанию помощи. Благодаря профессионализму и слаженным действиям, им удалось поднять транспортное средство на колёса и убедиться, что водитель не пострадал", — говорится в сообщении.
В МЧС подчеркнули, что таких случаев на дорогах весной становится больше из-за погодных условий, и напомнили водителям об осторожности.
Ранее на одной из улиц в Павлодаре перевернулся пожарный автомобиль.
Видео: МЧС РК
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