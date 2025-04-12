Перевернувшийся грузовой автомобиль на обочине трассы "Самара – Шымкент" заметили военнослужащие воинской части 20982 и сотрудники ДЧС Актобе, когда возвращались с противопаводковых мероприятий в Иргизском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Спасатели незамедлительно приступили к оказанию помощи. Благодаря профессионализму и слаженным действиям, им удалось поднять транспортное средство на колёса и убедиться, что водитель не пострадал", — говорится в сообщении.

В МЧС подчеркнули, что таких случаев на дорогах весной становится больше из-за погодных условий, и напомнили водителям об осторожности.

Ранее на одной из улиц в Павлодаре перевернулся пожарный автомобиль.