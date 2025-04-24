В столице произошла трагедия, потрясшая весь жилой район: во дворе одного из домов на улице Аль-Фараби погиб 6-летний мальчик, передаёт BaigeNews.kz. Он катался на велосипеде, когда его сбил автомобиль.

По предварительным данным, за рулём автомобиля Dongfeng находился 38-летний водитель. Заезжая во двор, мужчина не убедился в безопасности манёвра и допустил наезд на ребёнка. Мальчика в тяжёлом состоянии доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось - он скончался от полученных травм.

Полиция Астаны начала уголовное расследование.

Ранее мы сообщали, что семилетнего ребенка насмерть сбили в Алматы.