Грузовик насмерть сбил пешехода в Павлодаре
Проводится расследование.
Сегодня, 10:08
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Сегодня, 10:08Сегодня, 10:08
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Водитель сбил пешехода во дворе дома, передаёт BaigeNews.kz.со ссылкой на пресс-службу ДП Павлодарской области,
"27 января во дворе дома 34 по проспекту Н.Назарбаева водитель автомашины марки МАЗ, при повороте совершил наезд на пешехода . результате ДТП, пешеход госпитализирована в больницу, где не приходя в сознание скончалась", - говорится в сообщении
Автомашина водворена на специальную стоянку. Проводится расследование.
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