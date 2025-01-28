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Грузовик насмерть сбил пешехода в Павлодаре

Проводится расследование.

Сегодня, 10:08
АВТОР
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Грузовик насмерть сбил пешехода в Павлодаре Сегодня, 10:08
Сегодня, 10:08
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Водитель сбил пешехода во дворе дома, передаёт BaigeNews.kz.со ссылкой на пресс-службу ДП Павлодарской области,

"27 января во дворе дома 34 по проспекту Н.Назарбаева водитель автомашины марки МАЗ, при повороте совершил наезд на пешехода .  результате ДТП, пешеход госпитализирована в больницу, где не приходя в сознание скончалась", - говорится в сообщении

Автомашина водворена на специальную стоянку. Проводится расследование.

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