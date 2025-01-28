Водитель сбил пешехода во дворе дома, передаёт BaigeNews.kz.со ссылкой на пресс-службу ДП Павлодарской области,

"27 января во дворе дома 34 по проспекту Н.Назарбаева водитель автомашины марки МАЗ, при повороте совершил наезд на пешехода . результате ДТП, пешеход госпитализирована в больницу, где не приходя в сознание скончалась", - говорится в сообщении

Автомашина водворена на специальную стоянку. Проводится расследование.