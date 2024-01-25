Грузовик насмерть сбил лежащего на проезжей части мужчину в Павлодарской области

В Павлодарской области полицейские зарегистрировали смертельное дорожно-транспортное происшествие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В селе Успенка на пересечении улиц Гагарина и Чехова водитель ГАЗели совершил наезд на пешехода, который лежал на проезжей части. В результате ДТП от полученных травм мужчина скончался на месте.

В полиции предполагают, что погибший мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Также в полиции рассказали ещё про одну аварию - на трассе Атамекен – Иртышск – Русская поляна, возле села Актогай. Там столкнулись Mercedes-Benz 280Е и Volkswagen Passat.