Грузовик насмерть сбил лежащего на проезжей части мужчину в Павлодарской области
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В Павлодарской области полицейские зарегистрировали смертельное дорожно-транспортное происшествие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В селе Успенка на пересечении улиц Гагарина и Чехова водитель ГАЗели совершил наезд на пешехода, который лежал на проезжей части. В результате ДТП от полученных травм мужчина скончался на месте.
В полиции предполагают, что погибший мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Также в полиции рассказали ещё про одну аварию - на трассе Атамекен – Иртышск – Русская поляна, возле села Актогай. Там столкнулись Mercedes-Benz 280Е и Volkswagen Passat.
"В результате ДТП, водитель и пассажир автомашины Volkswagen с различными травмами доставлены в больницу. Все транспортные средства водворены на специальные штрафстоянки. По фактам дорожно-транспортных происшествий полицией проводятся проверки", - сообщили стражи порядка.