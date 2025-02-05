Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил благодарность за гостеприимство и отметил важность визита в Казахстан для укрепления двусторонних отношений, передаёт BaigeNews.kz.

"Хочу сказать спасибо за то, что приняли нас в Казахстане. Это мой первый визит в вашу страну, и я рад этому. Кроме того, я рад тому, что мы проводим встречу на таком большом уровне. На протяжении последних лет мы достигли большого развития в разных направлениях. Это является доказательством сильного взаимодействия и хорошей координации между нашими странами", - подчеркнул премьер-министр Грузии.

Он отметил важность межведомственных связей и их исторической глубины, что является основой для дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между народами двух стран.

"Политическая призма наших отношений также играет важную роль. Мы развиваемся не только в двустороннем формате, но и в других форматах, чтобы поддерживать и защищать наши интересы", - добавил Ираклий Кобахидзе.

Особое внимание было уделено поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии со стороны Казахстана, за что грузинская сторона выразила благодарность.

"Это для нас очень важно. Мы очень ценим уважение вашей страны", - сказал он.

Ираклий Кобахидзе отметил важность межпарламентского обмена и подчеркнул, что в ближайшее время парламентарии Казахстана планируют посетить Грузию.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что Казахстан и Грузия имеют ряд успешных совместных проектов, включая сотрудничество в агропромышленном комплексе.

"У нас очень интересное партнерство в сельском хозяйстве. Цифры растут, показатели нас радуют. Мы бы хотели развивать эти взаимоотношения между нашими странами. В частности мы заинтересованы в экспорте особых товаров в Казахстан и мы также готовы принять ваши продукты в Грузию", - добавил Кобахидзе.

Вместе с тем показатели растут в сферах туризма, инвестиций, образования между двумя странами.

Особое внимание было уделено транспортным проектам, которые связывают Казахстан и Грузию. Премьер отметил, что строительство новых коммуникационных линий, соединяющих Европу и Азию, способствует развитию взаимных экономических связей.

"Мы делаем все, что зависит от нас для того, чтобы усиливать транзитную функцию Грузии. С этими намерениями мы нацелены на двустороннее взаимодействие. Мы инвестируем очень много в инфраструктуру. Например, в развитие порта в Черном море, который уже начал строиться. Мы собираемся построить новый международный аэропорт, который будет также содействовать развитию связей между нашими странами. Есть очень много инициатив, которые позволяют развивать экономические и партнерские связи", - сказал Ираклий Кобахидзе.

Кроме того, премьер-министр Грузии пригласил руководство Казахстана в гости.