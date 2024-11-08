Гружёный автовоз загорелся на трассе в Жамбылской области

Автовоз загорелся на трассе республиканского значения Алматы-Ташкент в Жуалынском районе Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Автовоз был загружён восемью легковыми автомобилями, спасатели защитили от огня четыре машины.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.