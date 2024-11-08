Гружёный автовоз загорелся на трассе в Жамбылской области
Сегодня, 01:45
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:45Сегодня, 01:45
91Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Автовоз загорелся на трассе республиканского значения Алматы-Ташкент в Жуалынском районе Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Автовоз был загружён восемью легковыми автомобилями, спасатели защитили от огня четыре машины.
Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Видео: МЧС РК
Самое читаемое
- Казахстанский тренер Алексей Ни пожизненно дисквалифицирован за допинг-скандала
- Мощный снегопад, ветер и мороз: зима накрыла часть Казахстана
- Почему Америка снова выбрала Трампа: мнение политолога
- В Кызылорде будут реконструированы парки и скверы
- Почему депутаты боятся отдавать внуков в детские сады