  • 8 Ноября, 02:32
  • BAIGENEWS

Гружёный автовоз загорелся на трассе в Жамбылской области

Сегодня, 01:45
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 01:45
Сегодня, 01:45
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Автовоз загорелся на трассе республиканского значения Алматы-Ташкент в Жуалынском районе Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Автовоз был загружён восемью легковыми автомобилями, спасатели защитили от огня четыре машины. 

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Видео: МЧС РК

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