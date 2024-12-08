  • 8 Декабря, 13:46
  • BAIGENEWS

Груженный лекговушками автовоз загорелся на трассе в Жамбылской области

Водитель до прибытия спасателей успел выгрузить три автомобиля из восьми, чтобы уберечь их от пламени.

Сегодня, 13:27
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 13:27
Сегодня, 13:27
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Фото: МЧС РК

В Жамбылской области сотрудники МЧС спасли от уничтожения огнём автовоз, груженный автомобилями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В Жамбылском районе на 531 км автодороги республиканского значения "Алматы — Ташкент" загорелись задние колёса автовоза с восемью легковыми автомобилями. Силами МЧС пожар оперативно ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", — говорится в сообщении.

Водитель пострадавшего автовоза до прибытия спасателей успел выгрузить три легковушки, чтобы уберечь их от пламени.

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