В Жамбылской области сотрудники МЧС спасли от уничтожения огнём автовоз, груженный автомобилями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В Жамбылском районе на 531 км автодороги республиканского значения "Алматы — Ташкент" загорелись задние колёса автовоза с восемью легковыми автомобилями. Силами МЧС пожар оперативно ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", — говорится в сообщении.

Водитель пострадавшего автовоза до прибытия спасателей успел выгрузить три легковушки, чтобы уберечь их от пламени.