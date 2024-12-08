Груженный лекговушками автовоз загорелся на трассе в Жамбылской области
Водитель до прибытия спасателей успел выгрузить три автомобиля из восьми, чтобы уберечь их от пламени.
Сегодня, 13:27
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Сегодня, 13:27Сегодня, 13:27
52Фото: МЧС РК
В Жамбылской области сотрудники МЧС спасли от уничтожения огнём автовоз, груженный автомобилями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"В Жамбылском районе на 531 км автодороги республиканского значения "Алматы — Ташкент" загорелись задние колёса автовоза с восемью легковыми автомобилями. Силами МЧС пожар оперативно ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", — говорится в сообщении.
Водитель пострадавшего автовоза до прибытия спасателей успел выгрузить три легковушки, чтобы уберечь их от пламени.
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