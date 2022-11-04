Грузчик аэропорта украл золото на миллион тенге в Актау

Фото: polisia.kz

Мужчину задержали.

За кражу золотых изделий почти на один миллион тенге транспортная полиция задержала грузчика аэропорта Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Пострадали двое пассажиров.

В линейный отдел полиции на станции Мангистау с заявлением обратилась 41-летняя пассажирка авиарейса сообщением Актау – Анталия, обнаружившая кражу обручального кольца, серёжек, браслета и цепочкки из багажа. Аналогичное заявление поступило от 42-летней жительницы Алматы, которая по прилёту авиарейсом "Актау – Алматы" не нашла в своём багаже серьги и кольцо из жёлтого и белого золота с бриллиантами. Общая сумма ущерба составила 930 000 тенге.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции установлен 30-летний грузчик аэропорта, житель Мангистауской области. Он дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцам. Ведётся следствие", – сообщил начальник ДП на транспорте Онал Бекиев.