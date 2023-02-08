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Сегодня, 20:10
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199Фото: polisia.kz
Группу вымогателей задержали в ЗКО
Мужчин, занимающихся вымогательством, задержали в Западно-Казахстанской области. Потерпевший заявил сумму ущерба в 11 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Ранее вымогатели переписали на себя дачу и часть имущества, принадлежащего потерпевшему.
"По подозрению в совершении преступления задержаны двое мужчин. Одному из них 43 года, второму - 57. Ранее оба привлекались к уголовной ответственности", - уточнили в полиции.
Ведётся расследование по части 2 статьи 194 УК РК - “Вымогательство“.
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