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polisia.kz Сегодня, 20:10
199
Сегодня, 20:10
199
Фото: polisia.kz

Группу вымогателей задержали в ЗКО

Мужчин, занимающихся вымогательством, задержали в Западно-Казахстанской области. Потерпевший заявил сумму ущерба в 11 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. 

Ранее вымогатели переписали на себя дачу и часть имущества, принадлежащего потерпевшему. 

"По подозрению в совершении преступления задержаны двое мужчин. Одному из них 43 года, второму - 57. Ранее оба привлекались к уголовной ответственности", - уточнили в полиции.

Ведётся расследование по части 2 статьи 194 УК РК - “Вымогательство“.

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#вымогательство #криминал
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:10
199
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