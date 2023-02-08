Группу вымогателей задержали в ЗКО

Фото: polisia.kz

Мужчин, занимающихся вымогательством, задержали в Западно-Казахстанской области. Потерпевший заявил сумму ущерба в 11 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Ранее вымогатели переписали на себя дачу и часть имущества, принадлежащего потерпевшему.

"По подозрению в совершении преступления задержаны двое мужчин. Одному из них 43 года, второму - 57. Ранее оба привлекались к уголовной ответственности", - уточнили в полиции.

Ведётся расследование по части 2 статьи 194 УК РК - “Вымогательство“.