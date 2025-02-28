Группу вымогателей задержали в Туркестанской области
У них изъяли оружие и религиозную литературу.
Сегодня, 20:42
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:42Сегодня, 20:42
189Фото: ДП Туркестанской области
Сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области пресекли деятельность группировки, занимавшейся вымогательством, передаёт BaigeNews.kz.
На территории Тулькубасского района задержаны семь подозреваемых из числа приверженцев деструктивно-религиозных течений и "маргинальной" молодёжи. Все они оказались местными жителями, двое из которых родные братья.
При проведении обысков по месту жительства оперативники изъяли гладкоствольный карабин, религиозную литературу, нож, рации, фишки для
казино.
По месту работы одного из подозреваемых полицейские обнаружили во дворе цеха тайник с двумя гладкоствольными карабинами.
По факту проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы.
Самое читаемое
- Казахстану нужно выравнивать ставку НДС с Россией – экономист
- Как в Казахстане сохраняют польские традиции
- Тайно снимал девушек в туалете: студент Назарбаев Университета заявил о давлении
- Боксёр Санжар Ташкенбай досрочно уступил на Кубке Странджа
- Более 9000 женщин получат выплату к 8 Марта в области Улытау