Сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области пресекли деятельность группировки, занимавшейся вымогательством, передаёт BaigeNews.kz.

На территории Тулькубасского района задержаны семь подозреваемых из числа приверженцев деструктивно-религиозных течений и "маргинальной" молодёжи. Все они оказались местными жителями, двое из которых родные братья.

При проведении обысков по месту жительства оперативники изъяли гладкоствольный карабин, религиозную литературу, нож, рации, фишки для

казино.

По месту работы одного из подозреваемых полицейские обнаружили во дворе цеха тайник с двумя гладкоствольными карабинами.

По факту проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы.