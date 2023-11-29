Группу вымогателей задержали в Павлодаре

Преступную группу, занимавшуюся вымогательствами и криминальными разборками, задержали в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Управление по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Павлодарской области при координации прокуратуры задержали семь человек в возрасте от 25 до 35 лет.

"Задержано семь членов преступной группы, из которых трое наиболее активных участников водворены в ИВС. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан", – рассказал представитель ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.

Стражи порядка проверяют их причастность к хулиганствам с применением оружия и квартирным кражам на территории Павлодарской области. В настоящий момент полицейские установили, что группировка участвовала в пяти вымогательствах.

В результате обысков у подозреваемых изъято пять единиц огнестрельного и травматического оружия, кастеты, биты и ножи кустарного производства, а также граната РГД-5. По изъятому оружию назначены экспертизы.