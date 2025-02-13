Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области задержали группу лиц, занимавшихся вымогательством и грабежами на территории Талгарского района Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, организатором преступной схемы является 19-летний житель посёлка Кайназар. Он вместе с сообщниками искал жертв через социальные сети.

Для этого 17-летняя участница группы знакомилась с потенциальной жертвой и предлагала встретиться. На встрече девушка вела себя непринуждённо, создавая иллюзию заинтересованности. Однако вскоре появлялась группа молодых людей, представлявшихся её старшими братьями. Они угрожали, что заявят в полицию о том, что жертва вступила а половой контакт с несовершеннолетней, и вымогали деньги.

Применяя насилие, преступники забирали ценные вещи, документы и требовали перевести крупные суммы.

6 февраля жертвой банды стал 24-летний житель Алматы. У него силой отняли личные документы, документы на автомобиль, а также потребовали перевести 100 тысяч тенге. Впоследствии злоумышленники продолжили вымогать у него 1,4 миллиона тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБОП задержали всех участников группы. В отношении них возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. В полицию доставлены семь человек, четверо из которых, являющиеся основными фигурантами, водворены в изолятор временного содержания.

Ведётся работа по установлению всех обстоятельств преступлений и других пострадавших.