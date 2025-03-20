В Актобе взяты под стражу несколько подозреваемых в вымогательстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Их задержали 17 марта сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции совместно с ДКНБ.

Выяснилось, что ранее судимые граждане отобрали автомобиль у жителя Актобе и потребовали выкуп в размере два миллионов тенге.

При передаче денежных средств подозреваемых задержали. В органы внутренних дел доставлено 15 лиц, двое из которых водворены в изолятор временного содержания. При обыске у подозреваемых изъяты газовый пистолет, несколько патронов, складной нож и деньги.



