Молодых людей, вымогавших у незнакомца два миллиона тенге, задержали в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Среди подозреваемых двое ранее судимых местных жителей и 19-летняя девушка. Она через мессенджер познакомилась с молодым мужчиной и пригласила его в съемную квартиру. Позже туда прибыли подозреваемые, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов.

Они начали угрожать потерпевшему и требовать деньги, заявив, что тот вступил в половую связь с несовершеннолетней против её воли.

Задержанные признали свою вину. Их водворили в ИВС. Ведётся досудебное расследование.





