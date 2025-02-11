Группу вымогателей задержали в Актобе
Одну из ключевых ролей в ней играла девушка.
Сегодня, 18:37
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Сегодня, 18:37Сегодня, 18:37
85Фото: polisia.kz
Молодых людей, вымогавших у незнакомца два миллиона тенге, задержали в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Среди подозреваемых двое ранее судимых местных жителей и 19-летняя девушка. Она через мессенджер познакомилась с молодым мужчиной и пригласила его в съемную квартиру. Позже туда прибыли подозреваемые, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов.
Они начали угрожать потерпевшему и требовать деньги, заявив, что тот вступил в половую связь с несовершеннолетней против её воли.
Задержанные признали свою вину. Их водворили в ИВС. Ведётся досудебное расследование.
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