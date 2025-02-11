  • 11 Февраля, 19:15
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Группу вымогателей задержали в Актобе

Одну из ключевых ролей в ней играла девушка.

Сегодня, 18:37
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 18:37
Сегодня, 18:37
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Фото: polisia.kz

Молодых людей, вымогавших у незнакомца два миллиона тенге, задержали в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Среди подозреваемых двое ранее судимых местных жителей и 19-летняя девушка. Она через мессенджер познакомилась с молодым мужчиной и пригласила его в съемную квартиру. Позже туда прибыли подозреваемые, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов.

Они начали угрожать потерпевшему и требовать деньги, заявив, что тот вступил в половую связь с несовершеннолетней против её воли.

Задержанные признали свою вину. Их водворили в ИВС. Ведётся досудебное расследование.


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