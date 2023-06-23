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Группу вымогателей из "общественного фонда" задержали в Семее
Подразделениями по борьбе с организованной преступностью МВД cовместно с КНБ, при координации прокуратуры области Абай, на территории города Семей проведена спецоперация по задержанию преступной группы вымогателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Свою криминальную деятельность члены группировки осуществляли под видом благотворительной помощи нуждающимся жителям путем формального создания общественного фонда, который был официально зарегистрирован.
Фонд имеет в социальной сети Instagram свою страницу с подписчиками. При этом со дня создания на счет фонда денежные средства не поступали.
Подозреваемые лица под предлогом финансирования фонда вымогали деньги у местной молодежи и лиц, употребляющих наркотики. В некоторых случаях злоумышленники удерживали своих жертв в съемных квартирах до получения требуемой суммы.
"Выявлено 7 фактов вымогательства. В ходе спецоперации проведено 19 обысковых мероприятий, изъято холодное и травматическое оружие. В полицию доставлено 18 лиц, из которых задержаны и водворены в изолятор временного содержания 8 основных участников преступной группы. Проводится досудебное расследование", – сообщил начальник управления ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.
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