Полицейские области Абай задержали с поличным группу квартирных воров, прибывших из ВКО, причастных к крупной краже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Оперативное задержание было проведено с участием спецподразделения МВД РК, что позволило пресечь деятельность преступников прямо в момент совершения преступления. Как выяснили оперативники, так называемый криминальный квартет прибыл в город Семей 19 декабря.

На следующий день злоумышленники совершили квартирную кражу на сумму более 15 млн тенге.

"Среди украденного — золотые изделия и крупная сумма наличных, похищенные из сейфа. Преступная схема была стандартна: двое участников вскрывали квартиру с помощью подбора ключа, а двое ожидали их снаружи, обеспечивая безопасность отхода. Все подозреваемые задержаны и помещены в изолятор временного содержания", — говорится в сообщении.

В отношении них начато досудебное расследование по статье о краже с незаконным проникновением в помещение. Им грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. В МВД уточнили, что задержанные уже имели судимости за аналогичные преступления.