Группу воров-гастролёров задержали в области Абай
Среди украденного — золотые изделия и крупная сумма наличных, похищенные из сейфа.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Полицейские области Абай задержали с поличным группу квартирных воров, прибывших из ВКО, причастных к крупной краже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Оперативное задержание было проведено с участием спецподразделения МВД РК, что позволило пресечь деятельность преступников прямо в момент совершения преступления. Как выяснили оперативники, так называемый криминальный квартет прибыл в город Семей 19 декабря.
На следующий день злоумышленники совершили квартирную кражу на сумму более 15 млн тенге.
"Среди украденного — золотые изделия и крупная сумма наличных, похищенные из сейфа. Преступная схема была стандартна: двое участников вскрывали квартиру с помощью подбора ключа, а двое ожидали их снаружи, обеспечивая безопасность отхода. Все подозреваемые задержаны и помещены в изолятор временного содержания", — говорится в сообщении.
В отношении них начато досудебное расследование по статье о краже с незаконным проникновением в помещение. Им грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. В МВД уточнили, что задержанные уже имели судимости за аналогичные преступления.
Самое читаемое
- В Росавиации сделали громкое заявление об авиакатастрофе в Актау
- Директор детсада погорел на хищении 11 млн тенге в области Жетісу
- Казахстанцев предупредили о фейках про долги
- Пресс-секретарь Президента поделился главными итогами работы Главы государства за год
- Наркодельцов с метадоном и опием задержали в Мангистауской области