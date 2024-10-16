Группу спортсменов-вымогателей задержали в Алматы

Сотрудники УБОП совместно с представителями КНБ провели операцию по задержанию преступной группы на территории Алматы и Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Группа занималась вымогательством денег у предпринимателей. В её состав группы входили спортсмены ПОП ММА.

Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Задержанные уже под стражей. Уголовное дело находится в производстве следственного управления департамента полиции Алматы.