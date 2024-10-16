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Группу спортсменов-вымогателей задержали в Алматы

Сегодня, 15:16
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 15:16
Сегодня, 15:16
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Фото: polisia.kz

Сотрудники УБОП совместно с представителями КНБ провели операцию по задержанию преступной группы на территории Алматы и Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Группа занималась вымогательством денег у предпринимателей. В её состав группы входили спортсмены ПОП ММА.

Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Задержанные уже под стражей. Уголовное дело находится в производстве следственного управления департамента полиции Алматы.

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