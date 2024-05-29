Группу распространителей "синтетики" задержали в Астане

Сотрудниками УБОП задержана группа, занимавшаяся распространением наркотиков в столице, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что двое участников в возрасте 27 и 25 лет – основные организаторы группы, ответственные за поставку, финансирование и хранение наркотиков. Остальные – закладчики, которые распространяли "синтетику" в городе.

"В квартире у организатора группы обнаружено 330 свёртков с наркотическими средствами, электронные весы, магниты и пакеты для расфасовки. Общий вес изъятого – около килограмма мефедрона, MDMA (экстези) и а-PVP (скорость)", - сообщили в полиции.

По факту незаконного хранения, перевозки в целях сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.