Группу ночных гонщиков задержали в Астане

Любителей экстремальной езды задержали ночью на Юго-Западной объездной трассе в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным департамента полиции, водители 19 автомобилей решили посостязаться на скорость.

Прибывшими на место происшествия полицейскими все участники гонки задержаны.

По факту составлено 17 административных протоколов за несоблюдение дорожных знаков и разметки, управление транспортом, не отвечающим требованиям технических регламентов и переоборудованным без разрешения. У нарушителей изъяты государственные номерные знаки на авто, машины водворены на коммунальную стоянку.