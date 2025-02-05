Сотрудники Центрального отдела полиции УП Караганды совместно с бойцами спецподразделения "Арлан" задержали группу квартирных воров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе спецоперации задержаны пять человек в возрасте от 23 до 36 лет. По данным следствия, подозреваемые с ноября по декабрь прошлого года проникали в квартиры, срывали решетки и отжимали пластиковые окна, похищая ценные вещи и деньги.

Один из инцидентов произошел 11 ноября: в полицию обратился житель города, заявив, что неизвестные проникли в его квартиру на улице Жамбыла и похитили из шкафа в спальне золотые украшения на 1,5 миллиона тенге. Аналогичный эпизод произошел в квартире 60-летней жительницы Караганды на улице Абая. Злоумышленники похитили ювелирные изделия и деньги на общую сумму 7 миллионов тенге.