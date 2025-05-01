Группу казахстанцев депортировали из США
Они вместе с гражданами Кыргызстана и Узбекистана прилетят на чартерном рейсе в Ташкент.
Сегодня, 00:55
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Сегодня, 00:55Сегодня, 00:55
66Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Группу казахстанцев депортировали из США вместе с гражданами Узбекистана и Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.
Всего выслан 131 нелегальный мигрант из трёх стран, которых примет Узбекистан, сообщило американское министерство внутренней безопасности (МВБ). Ташкент взял на себя все расходы на депортацию узбекских граждан.
По данным МИД Узбекистана, в рамках достигнутых двусторонних соглашений 30 апреля будет организован специальный чартерный рейс по маршруту Нью-Йорк – Ташкент. На нём вместе с другими и прибудут депортированные из США казахстанцы.
Отмечается, что США отправит на этом рейсе граждан, которые нарушили визовые требования или у которых истёк срок законного пребывания в США.
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