Группу инвалидности казахстанцам будут присваивать быстрее

Два казахстанских министерства — здравоохранения, труда и социальной защиты населения — решили упростить процедуру присвоения группы инвалидности. Как отмечают в Минздраве РК, нововведения позволят сократить время оформления документов и снизить нагрузку на медработников, передаёт BaigeNews.kz.

"Теперь при направлении на медико-социальную экспертизу формируется одна единая форма вместо двух. Кроме того, в рамках пилотного проекта по 13 группам заболеваний установление инвалидности проходит в заочном формате. Это предполагает, что медицинская документация направляется в электронном виде и пациентам нет необходимости идти на медико-социальную экспертизу. По оказанию данной услуги налажена передача медицинской документации в электронном формате по очному освидетельствованию на инвалидность. Это позволяет экспертам получать медицинскую документацию в электронном виде", — сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Отмечается, что в последующем панируется полностью исключить бумажную документацию по всем группам заболеваний и перейти к полноценному электронному обмену данными.