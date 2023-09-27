Группу экс-чиновников арестовали в Атырау
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В Атырау арестовали бывших руководителей отделов земельных отношений, архитектуры и аппарата акима города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
"Должностные лица подозреваются в мошеннических действиях при выделении земельных участков и определении их целевого назначения", - сообщили в ведомстве.
Данный факт прокуратура зарегистрировала по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество, совершённое в особо крупном размере) и статье 361 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями).
Проводится досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, отметили в прокуратуре.
Ранее в Алматы вынесли приговор бывшим заместителю департамента комитета национальной безопасности, заместителя акима города и руководителю Управления государственными активами, обвиняемым в мошенничестве и пособничестве на мошенничество.
В Актау бывшего главу филиала Фонда социального медицинского страхования в Мангистауской области осудили за хищение 28 млн тенге.
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