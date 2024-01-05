Группу домушников, ограбивших коттедж в новогоднюю ночь, задержали в Астане

В Астане задержали группу домушников, обворовавших коттедж в новогоднюю ночь и вынесших из жилища деньги и золото на 10 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением в полицию обратился житель столицы. Он сообщил, что неизвестные проникли в двухэтажный коттедж, из сейфа похитили 1 000 евро, 1 500 долларов, ювелирные изделия, три золотые печатки с бриллиантами.

Сотрудниками полиции установлена группа квартирных воров.

"Это двое мужчин 26 и 28 лет. Они проживали в пригородном поселке близ столицы, нигде не работали. Ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение краж и грабежей. По городу злоумышленники передвигались на такси. В квартиру астанчанина проникли путём взлома решетки и отжатия пластикового окна, заранее убедившись, что в жилище отсутствуют хозяева. В ходе допроса мужчины дали признательные показания, вещественные доказательства изъяты. Часть денег воры уже успели потратить на празднование Нового года", – рассказал начальник Управления полиции района “Нура” Кайрат Мадиев.

По факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 188 УК РК - “Кража”.