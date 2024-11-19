Группу барымтачей задержали в Павлодарской области
Сегодня, 20:27
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Сегодня, 20:27Сегодня, 20:27
121Фото: baigenews.kz
Скотокрадов, пытавшихся продать мясо в Экибастузе, задержали полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Вблизи посёлка Жолкудук с вольных выпасов украли 25 лошадей. Хозяину животных причинён ущерб в особо крупном размере.
"По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержаны четверо местных жителей. Подозреваемые планировали сдать украденное мясо в Экибастузе, однако по пути были остановлены полицией. По факту скотокрадства проводится досудебное расследование", - сообщил начальник отдела полиции города Аксу Нуриман Валеев.
С 18 по 20 ноября в Казахстане проводится республиканское ОПМ “Скотокрад”.
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