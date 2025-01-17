В Алматинской области полицейские Жамбылского района задержали группу из четырех человек, подозреваемых в совершении серии скотокрадств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Возраст задержанных варьируется от 30-ти до 35-ти лет. На данный момент выявлены два пострадавших. В одном из случаев злоумышленники похитили 18 голов лошадей с пастбища, ущерб составил девять миллионов тенге. Во втором случае с территории крестьянского хозяйства было похищено пять голов скота, оцененных в четыре миллиона тенге. По этим фактам зарегистрированы уголовные дела, проводится расследование", - говорится в сообщении.

Все задержанные с санкции суда взяты под стражу. Ведется проверка их причастности к другим аналогичным преступлениям. Полиция призывает жителей региона принять меры для защиты своего имущества. Владельцам скота рекомендуется организовать усиленную охрану, установить видеонаблюдение или воспользоваться услугами пастухов, чтобы минимизировать риск подобных происшествий.

Напомним, группу барымтачей задержали в Павлодарской области.