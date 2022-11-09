Групповую драку с участием полицейских прокомментировали в ДП Алматы

Видео драки с участием полицейских оказалось в Сети. Выяснилось, что инцидент произошел в Алматы, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в Департаменте полиции города.

"Данный факт имел место минувшей ночью в Ауэзовском районе города. На пульт "102" поступило сообщение о драке пятерых мужчин на пересечении проспекта Абая и улицы Алтынсарина. Первыми на вызов отреагировали участковые инспекторы полиции, далее прибыл экипаж патрульной полиции. Стражим порядка дерущиеся оказали активное физическое сопротивление. Они находились в состоянии алкогольного опьянения. Они были доставлены в наше подразделение, где по данному факту начато досудебное расследования в соответствии со статьей 293 УК РК", - рассказал начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Едилхан Байгараев.